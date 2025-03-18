自民、公明両党は18日、「高額療養費制度」の見直しの凍結を盛り込んだ2025年度当初予算の再修正案をそれぞれ了承した。日本維新の会は同日、与党の再修正案に賛成する方針を決めた。自公は年度内成立をめざし、近く参院に再修正案を提出する。高額療養費制度の負担上限額引き上げ反対に関するアンケートを、全国がん患者団体連合会の轟浩美理事（右から2人目）から受け取る石破茂首相（右端）=2025年3月7日午後7時2分、首相官邸