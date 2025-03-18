俳優の田中健（74）が18日までに自身のブログを更新。11日に甲状腺機能低下症のため亡くなった、いしだあゆみさんへの心情を言葉にした。「あゆみさんに想いを馳せた今朝の朝日」と題し「このところ、残念ながらお目にかかれる機会は少なかったのですが主にご一緒したのは2作品あります。映画『青春の門』と舞台『月のしぶきを浴びながら』」と、いしださんとの共演作を回顧した。「舞台公演では…何しろアバウト健がより酷かっ