まだ肌寒い日もある春のおしゃれには、「ジャケット」が欠かせません。今回は【ZARA（ザラ）】から、1枚でコーデがきまる「優秀ジャケット」をピックアップ。オフィスカジュアルで活躍しそうなきれいめデザインのジャケット2着と、大人の休日コーデに似合うジャケットを2着、ご紹介します。羽織るだけでこなれるジャケットで、毎日のコーディネートをアップデートしてみませんか？ きちんと感とカ