アプリ内サブスクリプション課金管理サービスを提供するRevenueCatが、7万5000種類以上のアプリと100億ドル(約1兆5000億円)を超える収益を追跡したレポートを発表しました。その中で、アプリがユーザーに月額有料のサブスクリプションプランへの登録を迫る切実な理由が明らかとなっています。State of Subscription Apps 2025 - RevenueCathttps://www.revenuecat.com/state-of-subscription-apps-2025/Sobering revenue stats of