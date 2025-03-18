クリスマスを舞台にした名作ファミリー映画『ホーム・アローン』で主人公ケビンを演じ、世界一有名な子役となったマコーレー・カルキン。2人の子どもをもうけた婚約者のブレンダ・ソングと交際するまで、運転も洗濯も出来なかったそうだ。【写真】マコーレーが殿堂入り！キャサリン・オハラと『ホーム・アローン』を彷彿とさせるポーズPageSixによると、ブレンダが現地時間3月13日放送のトーク番組『The Jennifer Hudson Show