日常生活では、ときに信頼が揺らぐ出来事に直面することがあります。今回は、周りの問題行為への対処法を紹介します。【現実を受け入れる勇気を】周りからの裏切りは受け入れがたいものですが、問題を解決するためには現実を直視することが第一歩です。現実を見つめ、どう進むべきか計画を練りましょう。【自分の感情に向き合う】相手の問題行動により受けたショックや悲しみは、時間をかけてゆっくりと癒す必要があります。感情を