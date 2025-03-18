◆大相撲▽春場所１０日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）幕内・一山本（放駒）が大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を破った。立ち合いで低く当たり、右をのぞかせるとはたき込んだ。「重いしうまい。相手の動きがよく見えていた」とうなずいた。９日目には横綱・豊昇龍（立浪）から初の金星を挙げ「いろんな方から連絡をもらった」と笑顔。漢数字の入ったしこ名にあやかり、勝ち越すと「八山本」などと星数と同じ数字のしこ名がＳ