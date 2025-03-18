◆オープン戦日本ハム５―２巨人（１８日・エスコン）巨人の坂本勇人内野手が実戦復帰した。コンディション不良で１５、１６日のプレシーズンゲーム（東京ドーム）を欠場していたが、「６番・ＤＨ」でスタメン出場。６回１死二、三塁で二ゴロを放って打点を挙げるなど、４打数無安打１打点だった。背番号６は試合前練習でのフリー打撃ではサク越えを放つなど、鋭い打球を連発。守備練習では三塁でノックを受けるなど、軽快