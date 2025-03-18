アルゼンチンサッカー協会は１７日、主将のＦＷリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）を故障のため、２０２６年Ｗ杯南米予選の２試合（２１日対ウルグアイ、２５日対ブラジル）の出場メンバーから外れたことを発表した。メッシは、１６日に行なわれたＭＬＳのアトランタ・ユナイテッド戦で右足の内転筋を痛めていた。