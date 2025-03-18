◆ＭＬＢ東京シリーズｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍカブス―ドジャース（１８日・東京ドーム）カブス―ドジャースの日本開幕戦がプレーボール。ドジャースの山本由伸投手は２回、痛恨の先制点を奪われた。０―０で迎えた２回、１死からスワンソンに中前打され、クローアームストロングの二ゴロで二進。２死二塁で、８番の捕手アマヤに、カウント１―１から右中間へ適時二塁打を打たれた。初回、初球で球種を伝える「ピ