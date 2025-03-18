テレビ朝日系「クロナダル」（月曜・深夜２時１５分）が１７日深夜に放送され、お笑いコンビ「さらば青春の光」東ブクロが出演。自身が共演ＮＧとなった過去を明かした。この日は「平成・令和の嫌われ者頂上決定戦！」が行われた。「共演ＮＧを多く出されていそうなのは誰？」というお題が出されると、「安田大サーカス」のクロちゃんは「あれだけ不祥事起こして１回目起こして結構デカかったじゃないですか、人の奥さんと不倫