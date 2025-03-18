俳優の柳楽優弥が18日、都内で行われたディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の「スター」で3月19日より独占配信される『ガンニバル』完結編の全世界最速上映イベントに登壇した。【写真】ぎゃあああ！”村人”から志水心音を守った吉岡里帆2022年12月末からシーズン1が配信中の同ドラマは、二宮正明の同名漫画が原作。一見美しく穏やかに見える人里離れた供花村に、駐在警官として赴任してくる阿川