◆ＭＬＢ東京シリーズｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍカブス―ドジャース（１８日・東京ドーム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１８日、東京ドームで行われたカブスとの開幕戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う３回１死走者なしの２打席目は二直に倒れた。カブス先発の今永昇太投手（３１）とは、日本では対戦がなく、昨季は５打数無安打と抑え込まれていた大谷。開幕戦からの日本人対決へ１４日の会見