美作市役所 美作市議会は、18日、2025年4月1日に設置する学びの多様化学校（不登校特例校）、樸（あらき）学園の運営費、約1100万円を含む新年度の一般会計当初予算を可決した。 学びの多様化学校（不登校特例校）は、文部科学大臣が認めた場合に、実態に配慮した特別の課程を編成して教育を提供するもの。 美作市の樸（あらき）学園は、学校に行きにくさを感じているなどの中学生を対象としていて、美作市立作東中学