警察庁などが入る合同庁舎警察庁は18日、全国の警察本部や警察署の電話番号を着信画面に偽装表示させる事案が、相談を含めて昨年1月以降1458件確認されたと発表した。こうした偽装表示を使い、警察官をかたって捜査名目などで現金をだまし取る特殊詐欺が急増しており、注意を呼びかけている。警察庁によると、警視庁新宿署の偽装表示が最も多く、788件と集中。警察本部では警視庁が171件で最多だった。警察庁や国家公安委員会