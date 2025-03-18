フリーマンもスタメンを外れることに(C)Getty Images18日、カブスとドジャースによる「MLB 東京シリーズ byグッゲンハイム」が行われた。大谷翔平がいつも通り「1番・DH」に名を連ねる中、ドジャースオーダーに変化があった。【動画】「心を開いて」フリーマンが笑顔で挑戦した生ウニ試食シーンをチェック3番が予定されていたフレディ・フリーマンが急遽、スタメンを外れ、代わってテオスカー・ヘルナンデスが3番に入った。