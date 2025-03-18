手元を見るたびにテンションが上がるピンクネイル♡ 今回は、Ray♥Influencerの川平朱莉さん、minoriさんの「ご自慢ガーリーネイル」をご紹介します。トレンドてんこ盛りなネイルや、キラキラなマグネットリボンネイルなど甘いデザインを集めました！川平朱莉さん自由気ままなゲーム配信が人気の美人ゲームオタクInstagram：@iam_akachan_0125トレンドてんこ盛りなあまあまピンク「リボンパーツ、ハートのホログラム、グ