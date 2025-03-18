◆大相撲▽春場所１０日目（１８日・エディオンアリーナ大阪）初のカド番で臨む大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭４枚目・一山本（放駒）にはたき込まれて、５敗目を喫した。支度部屋では「負けは負けなので」と語った。１０日目を終えて５勝５敗。大関・大の里（二所ノ関）戦などを残す終盤５日間へ向けては「やるしかないので。いつもと変わらずやっていきます」と口にした。