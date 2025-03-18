サンドウィッチマンの伊達みきおが提唱する“カロリー0理論”。これに関することでブラックマヨネーズ・小杉竜一が猛クレームを入れる一幕があった。【映像】カロリー0理論の新事実3月14日に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国 2時間SP』（テレビ朝日）では、番組の恒例企画「へぇダービー」が復活。リポーターを務めたのは、ブラマヨ小杉。小杉は東京にある「銀座わしたショップ本店」という沖縄のアンテナショップを訪