日本代表のDF高井幸大（川崎フロンターレ）が18日にメディア対応を行なった。FIFAワールドカップ26アジア最終予選 第7節バーレーン代表と第8節サウジアラビア代表とのホーム2連戦を控える日本代表。アジア最終予選C組に属する“サムライブルー”は、ここまで5勝1分け無敗・22得点2失点と圧倒的な強さを見せており、ワールドカップ出場に王手をかけた。次戦のバーレーン戦に勝利すれば、8大会連続8回目のワールドカップ出