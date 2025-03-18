自宅で覚醒剤を所持したとして、覚醒剤取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕された津市教育委員会の元課長を、愛知県警が19日にも同法違反（使用）容疑で追送検する方針を固めたことが18日、捜査関係者への取材で分かった。