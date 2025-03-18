第９７回選抜高校野球大会の第１日第３試合（１８日、甲子園）で明徳義塾（高知）は昨春王者・健大高崎（群馬）に延長１０回タイブレークの末、１―３で敗れた。初回には健大高崎先発・下重（３年）に対して松井（３年）の安打と相手の失策で二死一、二塁の好機をつくったが、あと１本が出ず。馬淵史郎監督（６９）は、「ミスが多かったですね…、いいところもあったんですけど、初回が重苦しい雰囲気になりましたよね」と悔や