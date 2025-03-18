マツダは18日、電動化への投資額を従来の2兆円から1.5兆円に圧縮すると明らかにした。中国で共同開発した電気自動車（EV）を他の地域にも投入するなどし、投資を効率化する。インフレでコストが増える傾向にある中、先が読みづらいEV市場に対応する。マツダのロゴ=2025年3月18日、東京都内、西山明宏撮影マツダは2022年、30年までの電動化への投資額を1.5兆円としていたが、インフレによるコスト上昇を加味すると2兆円まで増え