アイドルグループ・#ババババンビの岸みゆさんが2024年11月13日に発売した1st写真集『tinto』（光文社）の電子版がリリースされました。14分のメイキング動画と未公開カット８ページの特典付きです。【写真】一糸まとわぬバックショットが話題の岸みゆさん１st写真集『tinto』は、一糸纏わぬバックショットの表紙が情報解禁時から大きな反響を呼び、また自身の身長の145cmに因んで、「145億万点！」と自己採点する仕上がりも話題と