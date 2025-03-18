中国商務部によると、1-2月には中国で新たに設立された外資系企業は前年同期比5．8％増の7574社に達した。実行ベース外資導入額は同20．4％減の1712億1000万元だった。産業別に見ると、製造業の外資導入額が478億2000万元、サービス業は1204億9000万元。ハイテク製造業は524億9000万元で、そのうちECサービス業の外資導入額は同33．5％増、バイオ医薬品製造業は同22．9％増、スマート消費デバイス製造業は同40．7％増だった。投資