Image: Kyle Barr / Gizmodo US チップがM3になったぐらいで、昨年版と大して違わないミッドレンジタブレット。先日発売された新iPad Airに触ってみた感想です。カラーよし、性能よし、軽さよしで、要求されるタスクもこなせる製品ではあるのですが、Apple（アップル）製タブレットのラインナップのなかで見回すと、どっちつかずで、これという居場所がないように感じます。 M3搭載iPad Air