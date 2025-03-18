大谷翔平選手（30）がブランドアンバサダーを務めるBOSSの発表イベント「BOSS Selected by Shohei Ohtani」が行われ、大谷選手が選び抜いた春夏コレクションがお披露目されました。大谷選手にインスパイアされた限定ジャケットを着た瀬戸康史さん（36）と中尾明慶さん（36）。俳優の瀬戸さんが着こなすジャケットの腕には「OHTANI」と書かれたロゴが入っており、「これを着ているだけでパワーをもらえそう」と語りました。中尾さん