土地を取引する際の目安となる地価が公示され、新潟県内全ての用途の平均は30年連続の下落となりました。今年、県内では434の地点で地価の調査が行われ、全ての用途の平均は30年連続で下落となり、変動率は去年と同じー0.5％となりました。住宅地で最も上昇率が高かったのは『新潟市中央区鐙1丁目』で、1平方mあたり14万2000円と去年から5.2％上昇しています。新潟駅とその周辺の整備で生活利便性が上がっていることが、地価