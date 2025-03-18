九州北部地方では19日明け方にかけて雪を伴った暴風に警戒し、19日午前中にかけては山地を中心に大雪に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意してください。※18日午後4時4分 気象庁発表 【写真を見る】上空5500ｍの寒気／九州北部地方の大雪・雨シミュレーション（18日午後8時～19日午後3時） 気象概況「低気圧×強い寒気」 気象庁によりますと、日本海西部に発達した低気圧が