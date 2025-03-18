第９７回選抜高校野球大会第１日第３試合（１８日、甲子園）は春連覇を狙う健大高崎（群馬）が延長１０回タイブレークの末、３―１と明徳義塾（高知）との強豪対決を制した。先発左腕の下重賢慎（３年）が重圧の中で最後まで投げ抜いた。大会屈指の１５８キロのエース・石垣元気（３年）が直前の練習試合で左わき腹を負傷。昨春の優勝投手となった佐藤龍月（３年）も左ヒジ手術の影響で投げられない。そんな中で命運を託された