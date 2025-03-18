１８日のメジャー開幕戦・ドジャースカブス戦（東京ドーム）のオープニングセレモニーに人気アニメシリーズ「ポケットモンスター」のキャラクター・ピカチュウが大量出現し盛り上げた。ドジャースの先発・山本、カブスの先発・今永による史上初の日本人選手同士による投げ合いが実現した日本でのメジャー開幕戦。大注目・大谷も「１番・ＤＨ」で先発出場するということもあり超満員の観客が集結した東京ドームは、オープニン