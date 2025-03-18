◆第９７回選抜高校野球大会第１日▽１回戦二松学舎大付３―２柳ヶ浦（１８日・甲子園）６回に勝ち越し打を放ち、チームを勝利に導いた二松学舎大付（東京）・入山唯斗内野手（３年）が、攻守でチームを鼓舞した。市原勝人監督（６０）も「気持ちがガッと前に出るところが（鈴木）誠也に似ている」とメジャーリーガーとして日本に凱旋した教え子を例えに挙げるほど信頼は厚い。同学年の甲斐虎茉輝は「（秋の）日大三高戦で