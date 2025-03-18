秋田朝日放送 秋田知事選は２０日に告示され、翌２１日からは期日前投票も始まります。 秋田県選挙管理委員会によりますと期日前投票所は２５市町村すべてに設置されあわせて１８８カ所となる予定です。その中には時間を区切って車で巡回する移動式や日数限定で開設するケースも含まれています。 投票日当日の来月６日に設置される投票所は６６９カ所の予定で、前回２０２１年の知事選と比べて８４カ所少なくなって