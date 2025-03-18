欧州株独ＤＡＸ１．１％高、独議会での採決を控えて 東京時間19:26現在 英ＦＴＳＥ100 8718.30（+38.01+0.44%） 独ＤＡＸ23411.65（+257.08+1.12%） 仏ＣＡＣ40 8110.18（+36.20+0.45%） スイスＳＭＩ 13097.71（+39.59+0.31%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:26現在 ダウ平均先物JUN 25月限42048.00（-177.00-0.42%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限