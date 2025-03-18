秋田朝日放送 秋田・男鹿市のマンホールの中で作業員３人が倒れ死亡した事故を受け秋田労働局は１８日、建設業者に向けて再発防止の対策を徹底するよう要請しました。酸欠やガス中毒など危険が目に見えないからこそルールを守った安全管理が求められます。 ※このニュースの詳細は動画ニュース配信でご覧ください。