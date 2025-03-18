MLB公式戦日本開幕シリーズのカブス対ドジャース戦が18日、東京ドームで開催された。試合開始前のセレモニーでは、『ポケモン』とコラボした演出があり、ドジャースの大谷翔平選手の紹介の際は、スクリーンに身長・体重が一緒のポケモン「ガブリアス」が映し出され、ネット上は再び「ガブリアス大谷」が話題になっている。【写真】ピカチュウ登場！ポケモン×MLB開幕戦セレモニーの様子セレモニーでのコラボ演出では、ポケモン