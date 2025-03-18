大分県と県教育委員会の4月1日付の人事異動が18日内示されました。異動規模は共に例年並みとなっています。 佐藤知事は、18日会見を開き県の人事異動の内示を発表しました。異動の対象者は1804人で規模としては例年並みです。 今回は新たな長期総合計画をスタートさせるにあたり各施策を機動的に展開出来るよう組織改正を行い適材適所の観点で人員体制を構築したとしています。 人事異動内示 それでは主