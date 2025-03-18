元テレビ朝日アナウンサーの大木優紀さん（44）が18日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に生出演。レギュラー出演者をメロメロにさせた。21年末にテレ朝を退社した大木さんは現在、旅行会社「令和トラベル」で旅行アプリ「NEWT」リサーチ統括を務めており、「よろしくお願いしま〜す」と元気いっぱいに登場。昨年に続いて2度目となる同番組出演に「局アナだと、あぐらかいてると思いますけど、2回目呼んでいただ