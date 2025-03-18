齊藤京子とヒコロヒーがトーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる『キョコロヒー』。3月17日（月）に放送された同番組には、ランジャタイ・国崎和也がゲスト出演。自由奔放な芸風で知られる国崎が意外な趣味を明かし、スタジオを驚かせる場面があった。◆「ひとりでやることがないので」この日は、前回の収録を体調不良で欠席した齊藤が、開口一番「申し訳ありませんでした」とヒコロヒーに謝罪。迷惑をかけたお詫びに高級中華