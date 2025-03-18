■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6769) ザイン 東証スタンダード (9743) 丹青社 東証プライム (3289) 東急不ＨＤ 東証プライム (3133) 海帆 東証グロース (6085) アーキテクツ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5803) フジクラ 東証プライム (9279) ギフトＨＤ 東証プ