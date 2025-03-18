放送作家・小山薫堂さんの「食」をテーマにしたパビリオン。内部を初公開です。かやぶき屋根が特長的なパビリオン。３月１８日、館内が初めて公開されました。約２万８０００個分の卵（日本人１人が一生で食べる数）で表した巨大な目玉焼きや、はちみつや牛乳などを乗せると物語がはじまる「はかり」など、『空想のスーパーマーケット』をテーマとしています。館内では食べ物といのちの循環を学べる４つの展示室が設けられ