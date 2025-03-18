ふるさと納税の返礼品、シャインマスカットの産地を偽っていました。シャインマスカットの産地を偽装していたのは、和歌山県有田市のふるさと納税取扱事業者「日本グルメ市場」です。農林水産省などによりますと、２０１９年〜２０２３年、「山形県産」を「長野県産」と表示し、長野県須坂市に対してふるさと納税返礼品として約１１ｔ販売していたほか、長野市産などのシャインマスカット１４ｔあまりについても「長野県須坂