石破総理の『１０万円相当の商品券』配布問題。維新の吉村代表が「政倫審で説明すべき」と批判です。（日本維新の会吉村洋文代表）「政倫審で説明すべきだと思います。石破総理自身も『国民の皆さんの理解を得るように努める』とおっしゃっていますから」日本維新の会の吉村代表は、３月１８日、石破総理は国会の政治倫理審査会で説明責任を果たすべきだと批判しました。石破総理が新人議員に１０万円相当の商品券を配っ