広島女学院は、大学の運営を京都で専門学校を運営する学校法人に引き渡す方針を決めました。広島女学院は定員割れによる経営悪化が続く大運営から撤退する方針を決め、18日、設置者の変更を文部科学省に申請しました。引き渡すのは日本語学院などを運営する京都の学校法人「YIC学院」で、認められれば2026年度から経営を移管します。■学生「定員割れの問題もあるし、最近ひどいので仕方ないかなと思う」広島県の湯崎知事は。■広