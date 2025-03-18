4月18日に公開される劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』で、重要な鍵を握る長野県警の大和敢助、上原由衣、諸伏高明。その長野県警組の原点である「風林火山」シリーズが、3月22日より3週連続で放送されることが決定した。【写真】劇場最新作でも登場のキャラ達続々『名探偵コナン』「風林火山」シリーズ場面カットコナンは、蘭、小五郎と共に長野県にある虎田家の屋敷を訪ねる。依頼主は、当主の虎田直