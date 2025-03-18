東京都台東区の夫婦が、親族４人に不凍液に含まれる化学物質を飲ませて殺害したとされる事件で、警視庁は１８日、病死を装って父親の保険金をだまし取ったとして、元会社役員の細谷健一（４４）と妻・志保（３８）の両被告（いずれも殺人罪と詐欺罪で起訴）を詐欺容疑で東京地検に追送検し、一連の捜査を終結した。２人は４人に対する殺人や詐欺容疑で計６回逮捕された。発表によると、２人は共謀して２０２２年８月１８日、健