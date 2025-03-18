18日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）3月25日号の「このあと、どうする？」コーナーに、AKB48元メンバー、鈴木優香が登場する。【写真】表紙のアイナ・ジ・エンドにレースクイーン美女も「SPA!」最新号フォトギャラリー今回鈴木が演じるのは「会社の部下で出張仲間」。接待終わりに2人で飲み直すのが定番。変わらない関係。だけど、それが今日は……。大人気グラビア「このあと、どうする？」。今回は、ライターとして映画ジャ