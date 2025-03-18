DIR EN GREYのドラマー・Shinyaが手掛けるソロプロジェクト「SERAPH」。毎年恒例となったShinyaのバースデーコンサートが、2月24日に、東京・大手町三井ホールにて開催された。◆写真今年のタイトルは、＜Shinya Birthday Event - SERAPH Concert 2025 خطيئة الصمت khatiyat alsamt＞。アラビア語で表記されたこの言葉は、“沈黙の罪”と訳される。果たして、このタ