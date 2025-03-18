（18日、第97回選抜高校野球大会1回戦健大高崎3―1明徳義塾）健大高崎―明徳義塾延長十回裏明徳義塾1死一、二塁、山田将のバント失敗で、二塁走者池崎は三塁タッチアウト。三塁手伊藤=上田潤撮影明徳義塾（高知）の池崎安侍朗は熱投も及ばず「すごい悔しかったし、情けない」とうなだれた。昨夏の甲子園でマダックス（100球未満の完封）を達成するなど制球力抜群の左腕は、強打な相手にも臆せず打たせて取った。悔やんだの