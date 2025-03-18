◆大相撲▽春場所１０日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）大関・大の里（二所ノ関）は、幕内・高安（田子ノ浦）との１敗同士の直接対決に敗れ、首位から後退した。立ち合いで鋭い出足をみせたが、押し切れず。右上手を取ったが、逆に起こされて寄り切られた。「また明日から集中して頑張ります」と言葉少なだった。高安は師匠・二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）の弟弟子。昨年夏場所で初対戦も敗れており、今回リベンジ